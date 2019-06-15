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فيتامينات ومكملات غذائية تسيطر على نسبة السكر في الدم

السبت، 15 يونيو 2019 07:30 م
فيتامينات ومكملات غذائية تسيطر على نسبة السكر في الدم مرض السكر
كتب بيتر إبراهيم

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هناك ملايين من الناس يعانون من مرض السكري وما يقرب من ثلثهم يستخدمون الأعشاب الطبيعية أو البديلة، بما في ذلك المكملات الغذائية للسيطرة على نسبة السكر في الدم لدي مرضي السكر .

وقال الخبراء أنه في كثير من الحالات، فإن المكملات الغذائية قد تساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2، ووقف مقاومة الأنسولين الذي هو الأكثر شيوعًا في العالم.

وفى هذا السياق، يقدم الموقع الطبي الأمريكي "Newsmax Health"، 5 مكملات غذائية طبيعية يمكن أن تساعد في السيطرة علي نسبة السكر في الدم، وتشمل:

1.     الكروم
 

هذا المعدن اساسي لمرضى السكر حيث أنه يجعل الأنسولين أكثر نشاطا حسب مساعدته على ربط مستقبلاته، ويوجد طبيعياً في اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والتوابل وخبز القمح الكامل، وكمكمل غذائي يباع على هيئة "كلوريد الكروم" والجرعة الموصى بها هي 200-1000 ميكروجرام يوميا.

2.     البيوتين

 

مقدمة_عن_مرض_السكري

 

هذا الفيتامين يساعد على إدارة الجلوكوز داخل الخلية من خلال انزيم الجلوكوكيناز، وتبين البحوث أن الجمع بين الكروم والبيوتين قد يحسن مستويات السكر في الدم لمرضى السكري من النوع 2.

كما تم العثور على هذا الفيتامين الهام يقى من فقدان الشعر ويقلل حدوث الاكتئاب بشكل طبيعي ويوجد في جنين القمح والحبوب الكاملة والبيض ومنتجات الألبان، والسلمون والدجاج.ويوصي بتناول المكمل الغذائى الذي يحتوى على البيوتين بمعدل 3-16 ميكروجرام يوميا.

3.     فيتامين "D" (فيتامين أشعة الشمس)
 

فيتامين د يحسن من إفراز الأنسولين من البنكرياس، وقد أظهرت الدراسات أيضا أنه أيضا يحسن من تحمل الجلوكوز ويعزز حساسية الانسولين.

ويوصي الأطباء بتناول 800-2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين "D".

4.     دى-باديكير-إينوسيتول.
 

هذا البديل الكيميائي لفيتامين ب، ويساعد على عمل الأنسولين بشكل أفضل لأنه يحسن مسار الجلوكوز بعد تعاطى الانسولين، وقد يقلل بشكل ملحوظ من مستوى السكر الصائم.

ووجد الباحثون أنه يمكن العثور عليه بأعلى تركيز فى هذه المواد الغذائية: الحنطة السوداء، فول الصويا والبقوليات مثل العدس والحمص والفول، والجرعة الموصى بها للمكملات هو 600-1200 ملليجرام يومياً.

5.     بربارين
 

نشأت هذه المادة الطبيعية في الصين والهند حيث كان يستخدم في الطب الهندي القديم، وهو موجود في الأعشاب جولدنسال، قبطيس وشجرة الكركم.

وقد أظهرت الأبحاث أنه يخفض مستويات السكر في الدم، حيث أفادت أن الذين تناولوا 500 ملليجرام من البربارين يومياً لمدة ثلاثة أشهر له نفس الفوائد الطبية مثل عقار "الميتفورمين" المستخدم لمرضى السكر.

وبعبارة أخرى، كان البربارين قادر فى السيطرة على مستويات السكر في الدم على نحو فعال مثل الأدوية الطبية الأكثر شيوعاً.

وتشير دراسات أخرى إلى أن هذا النوع يمكنه تحسين حساسية الانسولين، والجرعة الموصى بها هي 500 مجم ثلاث مرات يومياً.


السكر

مرض السكر

ارتفاع السكر فى الدم

فيتامينات تسيطر على السكر

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