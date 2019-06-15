فوائد البردقوش على صحة الجسم أهمها الحماية من الجلطات

كتبت نهير عبد النبى

البردقوش من أشهر النباتات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث إنه يحتوى على (بوتاسيوم، فيتامين أ، فيتامين سى، الحديد،كالسيوم، مغنسيوم،بيتا كاروتين،كربوهديرات، بروتين)، وغيرها من العناصر الأخرى الضرورية للصحة.

وحسب ما ذكره موقع dovemed فإن هناك فوائد عديدة للبردقوش وهى:

فوائد البردقوش على الصحة

البردقوش







1:يحتوى البردقوش على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من الالتهابات والقرح التى نتعرض لها.

2:يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايتهم من الجلطات والأمراض.

3:نظرا لاحتوائه على فيتامين سى فهو يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والأوبئة والفيروسات، لذلك فهو مفيد لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا.

4: يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والكسور، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والحديد وبعض الفيتامينات الاخرى.

5:يعمل على تحفيز تدفق الدم إلى منطقة الحوض والرحم اثناء فترة الدورة الشهرية وبالتالى يعمل على تسكين الألم.

بردقوش



6:يحتوى البردقوش على بعض الفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم وحمايته من الامراض.

7:أثبتت الدراسات والأبحاث أن البردقوش له دور فعال فى خفض نسبة السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

8:نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية عديدة فهو يساعد على تعزيز صحة الكبد وحمايته من الاورام السرطانية.

9:يحتوى البردقوش على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

10: يعمل على التخلص من القلق والتوتر والشعور بالاسترخاء والهدوء.