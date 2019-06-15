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غلق باب التصويت فى انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط

السبت، 15 يونيو 2019 05:37 م
غلق باب التصويت فى انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط صناديق الاقتراع
أسيوط محمود عجمي

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أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط صناديق الاقتراع فى 6 لجان فرعية موزعة على مستوى المحافظة.

وشهدت لجان الاقتراع إقبالا ضعيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية والتى يتنافس 10 مرشحين على 8 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والمكون من 21 عضواً من بينهم 8 بالتعيين بالإضافة إلى 5 أعضاء منتسبين.

وقال محمود ثابت القائم بأعمال الأمين العام الإدارى للغرفة التجارية بأسيوط، أنه بلغ من لهم حق التصويت هذا العام 27 ألف و500 ناخباً من الأفراد والشركات مسددى اشتراكات الغرفة حتى عام 2019م ولهم حق التصويت.

الجدير بالذكر يتنافس على عضوية مجلس الغرفة التجارية باسيوط كلاً من أحمد محمود حسن والحلفاوى محمد خليل وعلى عبد العزيز أحمد وعماد الدين على أحمد تغيان وعمرو إبراهيم أبو العيون وماجد مراد لمعى الدهبى ومحمد كمال أحمد صاحب ومصطفى أحمد محمود الصدفى وهانى حلمى عزيز وهانى يحيى شوقى.


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