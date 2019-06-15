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عمليات الثانوية العامة: طلاب بالقاهرة وكفر الشيخ نشروا إجابات الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 01:37 م
عمليات الثانوية العامة: طلاب بالقاهرة وكفر الشيخ نشروا إجابات الاستاتيكا امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى الرياضيات التطبيقية بإجمالى 117 ألفًا و331 طالبا/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

 

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

 

وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك فى محافظة القاهرة "إدارة القاهرة الجديدة"، وفى محافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، وفى محافظة كفر الشيخ "إدارة بيلا"، وفى محافظة القليوبية "إدارة طوخ"، وفى محافظة أسوان "إدارة أسوان التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالى عدد 192 طالبا/ طالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالى عدد 365 طالبا/ طالبة وفى مقاييس المفاهيم فى اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد 365 طالبا/ طالبة.

 

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 17/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد 117 ألفًا و331 طالبا/ طالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى عدد 269 ألفًا و104 طلاب/ طالبات، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 255 ألفًا و194 طالبا/ طالبة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

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