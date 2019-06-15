علامات هتظهر على جسمك تدل على إصابتك بالتوتر والقلق

كتبت نهير عبد النبى

التوتروالضغط العصبى من الأمورالتى نتعرض لها دائما بسبب مشاغل الحياة والعمل، كما يؤثرالتوترعلى الجسم ويسبب مشاكل عديدة على الصحة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك علامات تظهرعلى جسمك وتدل على إصابتك بالتوترالمستمر

حب الشباب



يعتبر حب الشباب من علامات الإصابة بالتوتروالقلق، حيث أثبتت الدراسات أن كلما ارتفع التوتروالضغط العصبى كلما زاد حب الشباب على البشرة.

الصداع



توتر

أثبتت الدراسات أن الصداع المستمرهو دليل على الضغط العصبى والتوتر، فمع زوال التوتر وتحسن الحالة النفسية يقل الصداع ويختفى.

الألم المزمن



ألم شديد فى جميع أجزاء الجسم، هو دليل على التوتر الشديد، فيعانى دائما مرضى القلق والتوترمن التعب والإرهاق الشديد.

مشاكل الجهاز الهضمى



التوتر

يعانى مرضى التوتر من اضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى ومنها الامساك والإسهال والمغص الشديد.

تغيرات فى الشهية



يسبب التوتر تغيرات فى الشهية سواء بنقص الشهية أو الافراط فى تناول الطعام، حسب طبيعة كل جسم.