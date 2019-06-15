"عرب سات": حكم القضاء الفرنسى ضد بى إن سبورت القطرية لصالحنا

كتب وكالات

حسمت محكمة فرنسية المعركة القضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عرب سات" ضد مجموعة بى أن الرياضية القطرية، بحسب "العربية.نت".

ورحبت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) بحكم رئيسة المحكمة المدنية فى باريس، الخميس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل فى فرنسا.

سلامة موقف عربسات



وقدّرت "عربسات" نزاهة القضاء الفرنسى الذى تعامل مع مزاعم (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها برفض جميع ادعاءات beIN ضد عربسات "تأكيدًا على سلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التى قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التى سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ".

وأضاف البيان أن "الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذى رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عربسات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التى قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة".

نفى كل التهم الباطلة



ووصفت عربسات إدانة القضاء الفرنسى لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات بـ"يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفى كل التهم الزائفة والباطلة التى حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقنى فى حماية فضائها الإعلامي، وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التى تقودها منظومة beIN والتى لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية فى فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التى طالتها".

وتابع البيان "وإمعانا فى كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق، عمدت beIN إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذى أصدرته المحكمة الفرنسية والذى يؤكد على الكذب وعدم المصداقية لمنظومة beIN".

واختتمت "عربسات" البيان بالتأكيد على الاحتفاظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين و"جميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عربسات".