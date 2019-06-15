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ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق ألية آثناء مشاجرة بقنا

السبت، 15 يونيو 2019 02:43 م
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق ألية آثناء مشاجرة بقنا المتهمين عقب القبض عليهم
كتب أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، فى ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق آلية، للمشاجرة فيما بينهم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة، بنجع معلا بقرية الحجيرات دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز، وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث إصابات.

 

تم استهداف أفراد العائلتين، بحملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والجهات المعنية بمديرية أمن قنا، أسفرت جهودهاعن ضبط " 6 من أطراف المشاجرة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة، بقصد الدفاع وأنها المستخدمة فى المشاجرة.

 

 


مشاجرة

اسلحة نارية

مشاجرة بالاسلحة النارية

مديرية امن قنا

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