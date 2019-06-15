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ضبط 4440 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

السبت، 15 يونيو 2019 03:50 م
ضبط 4440 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة مستحضرات التجميل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن مستحضرات تجميل مغشوشة وبحوزته 4440 عبوة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة. 

 

ونجحت مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل 33 سنة مقيم بذات الدائرة، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 4440 عبوة مستحضرات تجميل، مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وتخزين المضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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مستحضرات تجميل مغشوشة

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