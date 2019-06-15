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ضبط 411 قطعة سلاح نارى بحوزة 209 متهمين فى 48 ساعة

السبت، 15 يونيو 2019 02:31 م
ضبط 411 قطعة سلاح نارى بحوزة 209 متهمين فى 48 ساعة سلاح نارى - ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات،  والتعدى على الثروة السمكية، وحماية المستهلك، والقضاء على السلع المغشوشة، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، وحماية البيئة ونهر النيل ، وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط"411" قطعة سلاح نارى بحوزة "209 "متهمين، وتم ضبط 36  بندقية آلية، "3" بندقية رصاص،  "70" بندقية خرطوش،""26 طبنجة ، "276" فرد محلى،"590" طلقة مختلفة الأعيرة، "45" خزينة متنوعة،"389" قطعة سلاح أبيض.

 

 

 


سلاح

سلاح نارى

بندقية خرطوش

طبنجة

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