ضبط 24 قطعة سلاح و27 قطعة حشيش وأفيون بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها بالاشتراك مع فرع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية بدائرة المراكز والأقسام.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام بالخزينة الخاصة بها وضبط 13بندقية خرطوش عيار 12 و5 فرد خرطوش و8 فرد روسى محلى الصنع وفرد رصاص عيار 9 مم محلى الصنع وقطعتى سلاح أبيض بإجمالى 24 قطعة سلاح.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط "9" قطع لجوهر الحشيش و "18" قطعة لجوهر الأفيون المخدر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.