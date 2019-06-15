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ضبط 1087 مخالفة فى حملة مرورية بالقليوبية

السبت، 15 يونيو 2019 01:10 م
ضبط 1087 مخالفة فى حملة مرورية بالقليوبية حمله مروريه-ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة،أسفرت عن تحرير 1087 مخالفة مرورية.

 

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائري.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 1087 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 139 مخالفة انتظار خاطئ، و120 حالة تصالح فورى، وسحب 13 دراجة نارية، وتحصيل مبلغ 180000 جنيه.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 12 رخصة، و22 حالة تصالح فورى وتحصيل 2250 جنيها غرامة.


مرور

مخالفات

تصالح فورى

الطريق الدائرى

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