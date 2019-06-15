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ضبط 103طن سكر فاسد فى حملة مكبرة لمراقبة الأغذية بالمنوفية

السبت، 15 يونيو 2019 09:33 م
ضبط 103طن سكر فاسد فى حملة مكبرة لمراقبة الأغذية بالمنوفية حملة مكبرة لمراقبة الأغذية فى المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت إدارة مراقبة الأغذية برئاسة الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة تلا، وعدد من مراقبى الأغذية بإدارة تلا الصحية حملة على المنشآت الغذائية بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 103 طن سكر فاسد ظاهريا نتيجة التحجر ووجود خطر دائم بالمخزن ومكان تعبئة السكر التابع لإحدى الشركات الكبرى، وتم استكمال جميع الإجراءات، حيث تم تحرير محضر جنح بالمضبوطات وأرسل للنيابة العامة بتلا بعد سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للتحليل وتم التحفظ على الحرز بمعرفة النيابة.

يأتى ذلك فى ضوء استمرارا مبادرة الغذاء الأمن بتعليمات الدكتور نصيف حفناوى العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية وبرئاسة الدكتور محمد العسكرى مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية .

 


محافظه المنوفيه

سكر فاسد

مراقبة الأغذية

حملات التموين

حملة تموينية

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