ضبط مستريح "عربى" استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

كتب محمود عبد الراضي

لم تتوقف شخصيات "المستريح" المتورطين فى توظيف الأموال على المصريين، وانما امتدت لتصل للأجانب، حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لاستيلائه على مبالغ مالية من 4 مواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الألبان.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من (4) مواطنين بتعرضهم لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، قام بإيهامهم بمشاركته فى مشروع لتجارة الألبان، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة) بممارسه نشاطاً احتيالياً فى مجال الاستيلاء على أموال المواطنين تمثل فى الإعلان عبر وسائل التواصل الإجتماعى على شبكة "الإنترنت" عن إنشاء مشروع لتجارة الألبان مقابل أرباح ربع سنوية من خلال مقره التجارى بالجيزة ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب عدد من الضحايا راغبى استثمار أموالهم فى مجال التجارة المذكورة، وقام بالاستيلاء منهم على مبلغ (160 ألف جنيه)، وقام عقب ذلك بغلق مقره التجارى المُشار إليه ومغادرة محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بقصر النيل، وبمناقشة المتهم اعترف بتقاضيه المبالغ المالية من المجنى عليهم، ورغبته فى استثمارها فى مجال تجارة الألبان، إلا أنه تعثر فى مباشرة النشاط وتعذر سداد المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.