سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط مستريح "عربى" استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

السبت، 15 يونيو 2019 11:35 ص
ضبط مستريح "عربى" استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تتوقف شخصيات "المستريح" المتورطين فى توظيف الأموال على المصريين، وانما امتدت لتصل للأجانب، حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لاستيلائه على مبالغ مالية من 4 مواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الألبان.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من (4) مواطنين بتعرضهم لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، قام بإيهامهم بمشاركته فى مشروع لتجارة الألبان، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة) بممارسه نشاطاً احتيالياً فى مجال الاستيلاء على أموال المواطنين تمثل فى الإعلان عبر وسائل التواصل الإجتماعى على شبكة "الإنترنت" عن إنشاء مشروع لتجارة الألبان مقابل أرباح ربع سنوية من خلال مقره التجارى بالجيزة ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب عدد من الضحايا راغبى استثمار أموالهم فى مجال التجارة المذكورة، وقام بالاستيلاء منهم على مبلغ (160 ألف جنيه)، وقام عقب ذلك بغلق مقره التجارى المُشار إليه ومغادرة محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بقصر النيل، وبمناقشة المتهم اعترف بتقاضيه المبالغ المالية من المجنى عليهم، ورغبته فى استثمارها فى مجال تجارة الألبان، إلا أنه تعثر فى مباشرة النشاط وتعذر سداد المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


نصب

نصب عبر الانترنت

جرائم النصب

توظيف اموال

ضبط نصاب اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة