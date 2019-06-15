ضبط سيارة محملة بـ645 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع الطب البيطرى، سيارة محملة بـ645 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة مشتركة.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم ف أ ص 7894، قيادة "أحمد.م.ع" (21 سنة-سائق)، ومقيم بالجيزة، وبرفقته "محمد.ح" (26 سنة-عامل)، ومقيم بمركز يوسف الصديق، محملة بـ 645 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى تحرر محضر بالواقعة، رقم 16199 لسنة 2019 م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.