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صور.. 9 معلومات عن دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى بأسيوط

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص
صور.. 9 معلومات عن دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى بأسيوط دير الأنبا هرمينا السائح
أسيوط ـ محمود عجمي

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اعترف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس، بدير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى التابع لإيبارشية أسيوط، والذى يشرف عليه الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها.
 
"اليوم السابع" ينشر أبرز المعلومات عن دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى بأسيوط.
 
1- يعد دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى هو الوحيد فى العالم والذى يحمل اسم القديس الأنبا هرمينا السائح.
 
2- يقع دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى بأسيوط، علي بعد نحو 2 كيلو مترا شمال عزبة الأقباط والتي تبعد 15 كيلو مترا عن جنوب مركز البدارى وبالقرب من قرية العتمانية.
 
3- يرجع تاريخ دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى للقرن الرابع والخامس الميلادى.
 
4- الدير له طابع خاص سواء من الناحية المعمارية أو من الناحية الروحية .
 
 5- يتكون الدير من كنيسة واحدة تتوسط الدير وهى من أعظم الكنائس الأثرية الباقية حتى الان والكنيسة من الداخل تتكون من صحن كبير تعلوه القباب وهي مكونة من قسمين.
 
6- يتكون القسم الأول من كنيسة الدير من خمسة مذابح بأسماء "رئيس الملائكة الجليل ميخائيل – القديسة العذراء مريم – الشهيد العظيم مار جرجس – الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي – الأنبا هرمينا السائح".
 
7- يتكون القسم الثاني بكنيسة الدير من كنيسة صغيرة بها مذبح واحد باسم الأنبا أنطونيوس.
 
8- توجد داخل الكنيسة المعمودية التي تقع في الناحية البحرية منها، وفي الجانب القبلي من صحن الكنيسة توجد حجرة بها جسد القديس الأنبا هرمينا السائح.
 
9- الدير تحت إشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها وتجري وزارة الآثار المصرية اعمال ترميم للدير.
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الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو
دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (1)
دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري 

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (2)
دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري 

 


دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (5)
 

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (6)
 

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (7)
دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (7)

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (8)
دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (8)

دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بالبداري (9)
 
 

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