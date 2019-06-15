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صور.. محافظ الفيوم يعاين السلامة الإنشائية للمبانى الحكومية والسكنية بدمو

السبت، 15 يونيو 2019 05:48 م
صور.. محافظ الفيوم يعاين السلامة الإنشائية للمبانى الحكومية والسكنية بدمو جولة محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال اللجنة المشكلة لفحص ومعاينة السلامة الإنشائية للمباني الحكومية والسكنية وشبكات المرافق والمحلات التجارية بأحياء منطقة دمو، وذلك بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد.

كما تفقد محافظ الفيوم مساكن دمو الجديدة والقديمة وعمارات الأسر الأولى بالرعاية وتابع الملاحظات الواردة بتقريراللجنة فيما يتعلق بأعمال السلامة الإنشائية للمبانى والوضع الراهن لشبكات المرافق وما تعانيه من مشاكل، والمخالفات التي تم رصدها.

كما التقى المحافظ عدداً من الأهالى للاستماع لمشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أنه سيتم دراسة الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة وإيجاد حلول سريعة مناسبة لها حفاظاً علي سلامة المواطنين.

كان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 112 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومديرية الإسكان والمرافق، وقطاع الكهرباء، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، ومديرية الطرق، والإدارة الهندسية، وتراخيص المحلات بمركز ومدينة الفيوم، والتفتيش المالي والإداراي، والشئون القانونية بالديوان العام، ورئيس الحي المتميز بدمو، وتختص اللجنة بمعاينة وفحص السلامة الإنشائية لجميع المنشآت والمباني الحكومية والسكنية بأحياء منطقة دمو، وفحص الوضع الراهن لكافة شبكات المرافق وما تعانيه من مشاكل واقتراح الحلول لها, وفحص تراخيص كافة المحلات التجارية، وحصر المخالفات بصفة عامة ودراسة الإجراءات القانونية بشأنها لمنع تكرارها مرة أخرى. 

 

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جانب من جولة محافظ الفيوم اليوم 

 

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جولة محافظ الفيوم اليوم 
 

 


الفيوم

محافظ الفيوم

مساكن دمو

الجولات الميدانية للمحافظين

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