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صور.. محافظ الجيزة: بدء إنشاء 84 وحدة سكنية لسكان "عشش السودان" بالدقى

السبت، 15 يونيو 2019 01:40 م
صور.. محافظ الجيزة: بدء إنشاء 84 وحدة سكنية لسكان "عشش السودان" بالدقى إزالة 40 عشه و5 عقارات بمنطقة عشش السودان
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أعمال إزالة 40 عشه و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحى الدقى وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقى الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحله الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال انشاء سلم مترو الانفاق.

وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال الإزالة صباح اليوم للتأكد من سرعة التنفيذ لبدء تسليم الأرض خالية الى مديرية الإسكان للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع ببناء العقارات للمستحقين .

وأكد راشد، خلال أعمال الإزالة انه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل وتم تسكين ساكنى العشش المستحقين بها وذلك من خلال لجان تم تشكيلها مسبقا لحصر الأسر الموجودة بالعشش، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة للعشش جاءت تمهيدا لبدء انشاء 84 شقة سكنيه لمواطنى عشش السودان للعيش بها وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والغير آمنه وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وأحداث طفرة فى الخدمات المقدمة لهم .

وأوضح راشد، أنه تم منح ساكنى العشش القيمة الإيجارية لتأجير شقق سكنيه لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم وتسكينهم بها، مؤكدًا أنه تم تسكين 40 أسرة خلال شهر فبراير الماضى بالوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش السودان والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة وذلك بتكلفة 30 مليون جنية.

من جانبه أكد اللواء خالد المجايرى، رئيس حى الدقى، أنه تم الدفع بمعدات الحى وعمال الإزالات لبدء اعمال الإزاله صباح اليوم مشيراً انه يتم بناء وحدات جديدة مكان العشش التى يتم إزالتها بشكل تدريجى حيث تم بناء عدد من الوحدات لقاطنى المنطقة و يتم نقل سكان تلك العشش لمساكن آدمية وقد تم تنفيذ ثلاث مراحل منها، مشيرًا إلى أنه تم إزالة الفتارين والأكشاك وكافة أوجه التعديات بمنطقة الكوبرى الخشب .

 
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عشش السودان

تطوير العشوائيات

حي الدقي

ازالة عشش السكة الحديد

عشش السكة الحديد بشارع السودان

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