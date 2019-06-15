صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد ختام الموسم الثقافى الثانى لمركز الدراسات القضائية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس مراسم و فعاليات حفل ختام الموسم الثقافى الثانى لمركز الدراسات القضائية والتدريب لقطاع القناة وسيناء والتابع لهيئة قضايا الدولة والتى أقيمت بالإسماعيلية بحضور المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار بدر الدين مجلى، رئيس المكتب الفنى لمركز الدراسات القضائية والمستشار سيد راضى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد الحميد عبد الجليل رئيس قطاع القناة وسيناء والمستشار يسرى مدنى، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة ونخبة كبيرة من رجال القضاء والمستشارين ورؤساء المحاكم .

وخلال الحفل أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن الاهتمام بتفعيل دور مركز الدراسات القضائية والتوسع فى أنشطته التدريبية يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالتدريب وتنمية القدرات الفنية والإدارية للعنصر البشرى فى كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلي أن الاهتمام بالعنصر البشرى فى مؤسسات الدولة أو فى أى كيان من الكيانات العامة هو خير معين لهذا الكيان على تحقيق الصالح العام ومن ثم رفعة مصر.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن الاهتمام برفع الكفاءة المهنية لرجال الهيئات القضائية ضروري لما يحتاج إليه رجال العدالة من اطلاع مستمر على التشريعات والمبادئ القضائية والفقه القانوني خاصة والثقافة ووسائل التكنولوجيا عامة.

وأشار إلي أن النشاط التدريبي بمركز الدراسات القضائية والتدريب يأتي فى إطار استكمال تطوير منظومة العمل الفنى والإدارى والتكنولوجى بهيئة قضايا الدولة والاهتمام بالتدريب المستمر لرفع الكفاءة المهنية وتنمية الثقافة القانونية لمستشارى قضايا الدولة ضمانا لأداء رسالتهم المقدسة.

وأضاف أن الهيئة تغرس فى نفوس أعضائها أن العمل بها رسالة وليس وظيفة، وهواية قبل أن تكون حرفة وأنها نموذج راسخ وضعت كافة إمكاناتها وخبراتها ونظامها لخدمة العدالة والمشتغلين بالقانون.

وأشار إلى أن الأجيال ستقف طويلًا للتمعن فى الآليات التى وضعناها للتدريب، مشيرا إلى أن المركز يهدف إلى ثقل المعرفة بالتنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى وتنمية المهارات ورفع الكفاءة وتكوين جيل جديد يمكن الاعتماد عليه وحله محل القيادة التى تتقاعد.

ومن جهته أشاد محافظ الاسماعيلية بدور القضاء المصرى الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام كما أكد على أننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الادارى بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة

وفى ختام المؤتمر تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية فيما بين رئيس هيئة قضايا الدولة والمحافظ ورئيس الجامعة ثم توجه الجميع لافتتاح المقر الثانى الجديد للهيئة بجوار مقر مديرية القوى العاملة.