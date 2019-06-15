سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة.. وباريس أولى رحلاتها

السبت، 15 يونيو 2019 12:13 م
صور.. طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة.. وباريس أولى رحلاتها طائرة الأحلام تصل القاهرة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الطائرة الثالثة من طراز دريملاينر 787-9 المعروفة بطائرة الأحلام، والتى ستنضم إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مقر الشركة بولاية سياتل الأمريكية.
 

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تقرر تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر علي رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيه الحالى، وهو ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران في تشغيل هذا الخط لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة على متن طائرة الأحلام التي توفر مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.

يتسع هذا الطراز لعدد 309 مقعدًا، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إليكترونية تسمح برؤية اكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب، مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه فى 3 أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.

هذا بالإضافة إلى أنظمة الآمان المتوفرة بكل مقعد والتي تشتمل على أحزمة مقاعد ثلاثية التثبيت للوسط والكتف، وأيضًا على حقائب هوائية (Air Bag) لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ كما ان المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب أثناء الرحلة.

وفيما يتعلق بنظم الاضاءة داخل الطائرة فهي منفصلة ذات حركة تلسكوبية وإضاءة LED قابلة للتغيير لتوفير إضاءة مستقلة للراكب للقراءة دون ازعاج باقي الركاب، كما أن المقاعد مزودة بعدد من مخارج الطاقة المستخدمة لشحن الهاتف أو الكمبيوتر أثناء الرحلة، ويتوفر للراكب وحدة تحكم في أوضاع الكرسي تعمل باللمس.

أما عن وسائل الترفيه، تتوفر شاشة عرض شخصية تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية و تتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية وخــلال الرحلة الجوية تتاح للركـــاب إمكـانية الاتصــال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة.

وتتوفر منافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول. هذا بالإضافة إلى وحدة تحكم إضافية في الأنظمة الترفيهية وشاشة العرض.

وتمتاز طائرات (دريم لاينر) بقدرة أنظمة التهوية الموجودة في مقصورة الركاب على ترطيب وتنقية الهواء بشكل ملحوظ، ما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة أثناء الطيران وما بعد الرحلة، ويقلل من الاحساس بإرهاق السفر.

كما تتميز الطائرة بتصميم هندسي عصرى، بالإضافة إلى الإضاءة الديناميكية داخل الطائرة تتغير أثناء التحليق من الإنارة التي تشابه ضوء النهار في مرحلة الإقلاع إلى الإنارة الدافئة عند تناول الوجبات حتى الإنارة الخافتة فى المساء بما يعطى إحساس للراكب بالراحة والرفاهية .

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (1)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (2)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (3)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (4)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (5)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (6)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (7)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (8)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (9)
 

 

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة (10)

مطار القاهرة

مصر للطيران

طائرة الأحلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة.. اليوم

السبت، 15 يونيو 2019 11:16 ص

وفد "مصر للطيران" يزور سياتل الأمريكية غدا لتسلم طائرة الأحلام الثالثة

الأحد، 09 يونيو 2019 03:03 م

مصر للطيران تتسلم طائرة الأحلام الجديدة الثالثة الشهر المقبل

الخميس، 16 مايو 2019 12:52 م

صور .. "اليوم السابع" يرصد مميزات طائرة "الأحلام" من الداخل.. 309 مقاعد مزودة بوسائل الرفاهية للراكب وتوفر الوقود...وزير الطيران الأسبق: "الدريم لاينر" تمتلك تكنولوجيا تستخدم خلال العشر سنوات القادمة

الخميس، 18 أبريل 2019 04:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة