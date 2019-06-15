صور.. رسائل دينا الشربينى وشيرين رضا وحلا شيحا لمحاربة سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام تصوير حسين طلال - أسامة طلعت الصياد

للفنانين دور اجتماعى هام فى حياة متابعيهم ما أهلهم لأن يكونوا قدوة فى القول والفعل للجمهور وهو ما ظهر فى قيام وفد من الفنانين والإعلاميين برئاسة المهندسة زينب بشير سفيرة جمعية موناكو للأعمال الخيرية بتوجيه سلسلة من الرسائل الهامة إلى السيدات فى إطار مبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن سرطان الثدى التى من المقرر انطلاقها أول يوليو .

ضم الوفد كل من الفنانات شيرين رضا ودينا الشربينى وحلا شيحا ولقاء الخميسى ودينا صالح زوجة المنتج جمال العدل.

وحرصت الفنانات على ضرورة التواجد خلال زيارة "ماما سلوى" إحدى محاربات سرطان الثدى كنوع من التأكيد توفير الدعم المعنوى لكل محاربات اللائى تم شفائهن والمحاربات اللائى مازلن فى مراحل العلاج .

وكان من ضم الرسائل المتفق عليها ضرورة نشر التوعية بأسباب المرض وآليات مواجهتة من خلال الفحص المبكر بصفة مستمرة وبصفة دورية حتى يتمكن من العلاج سريعا وبالتالى ارتفاع معدلات الشفاء .

ولا يمكن غض الطرف عن الرسالة الأكثر أهمية وهى توفير الدولة للعلاج وكذلك المؤسسات الأهلية وبالمجان خاصة فى ظل أعطاء ملف الرعاية الصحية أولوية كبيرة فى عهد الرئيس السيسى .