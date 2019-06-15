صور.. تحطم طائرة خلال عرض جوى فى بولندا ومصرع قائدها

وارسو /أ ش أ/

لقى طيار ألمانى مصرعه فى حادث تحطم طائرة خفيفة، وغرقها فى نهر "فيستولا" خلال عرض جوى أقيم اليوم السبت فى ببلدة بلوك ببولندا.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذى استقر على بعد ثمانية أمتار تحت الماء.

وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع - على ما يبدو - بعد أن فقد الطيار السيطرة على الطائرة خلال العرض الذى كان يضم نحو 40 طيارا آخرين، والذى تم إيقافه بعد تحطم الطائرة كما فتح الادعاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

ولم تعلن السلطات عن هوية قائد الطائرة، سوى أنه مواطن ألمانى وذو خبرة طويلة لعمله فى إحدى شركات الطيران البارزة، وفقًا لمنظم الفعالية.



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