صور.. بوتين يحتفل بعيد ميلاد الرئيس الصينى على هامش قمة "سيكا"

كتب محمد رضا - تصوير رويترز

التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بنظيره الصينى شى جين بينج، على هامش قمة رؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا "سيكا"، والتى تنعقد فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

واحتفل الرئيس الروسى، بعيد ميلاد الرئيس الصينى شى جين بينج، الذى يحل عيد ميلاده الـ66، اليوم السبت الموافق 15 يونيو، حيث ولد فى ذات اليوم عام 1953، وشرب الرئيسان نخب عيد الميلاد، فيما قد بوتين لنظيره الصينى، تورتة عيد الميلاد وبعض الحلوى والآيس كريم، احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، وهو الأمر الذى يعكس أيضًا عمق العلاقات الودية بينهما.

وتشارك فى هذه القمة 27 دولة بما فيها أذربيجان وأفغانستان وبنغلادش والبحرين وفيتنام ومصر وإسرائيل والهند والأردن والعراق وإيران وكازاخستان وكمبوديا وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وفلسطين وباكستان وكوريا الجنوبية وروسيا وطاجكستان وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وسريلانكا، و13 مراقبًا بما فيها بيلاروس وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والفلبين واليابان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة العالمية ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة باللغات التركية.



لقاء بوتين ونظيره الصينى على هامش قمة سيكا



بوتين يلتقى نظيره الصينى على هامش قمة سيكا بطاجيكستان



بوتين يقدم الحلوى والآيس كريم للرئيس الصينى



فلاديمير بوتين فى قمة سيكا



بوتين يحتفل بعيد ميلاد الرئيس الصينى



بوتين يشرب نخب عيد ميلاد الرئيس الصينى



بوتين يقدم تورتة عيد الميلاد للرئيس الصينى