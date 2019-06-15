صور.. بدء انتخابات الغرفة التجارية فى لجنتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

انطلقت اليوم السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادى الجديد، ليتنافس على عضوية مجلس الإدارة 11 مرشحًا بعد انسحاب تاجر واحد، واستبعاد مرشحين بحكم قضائى.

أكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، أسماء المرشحين جاءت كالتالى "أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابى عبدالله، عربى كامل يمانى، عزت انور الشاذلى، عيد محمد حمود، محمد رفاعى بيومى، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوى.

أضاف صلاح، أن المحافظة تضم 3075 تاجرا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزى الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المحافظة تضم لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة، ومقيد بها 1989 ناخبا، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخبا، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة، وتبدأ الانتخابات من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد بعدها تغلق اللجان ويتم إجراء الفرز وإعلان النتائج.



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد

انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد



انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد