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صور.. القبض على 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية العامة عبر الانترنت

السبت، 15 يونيو 2019 03:01 م
صور.. القبض على 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية العامة عبر الانترنت أحد المقبوض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لترويجه لبيع سماعات لتسهيل الغش.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط شخص مقيم في بني سويف أثناء تواجده في المعادى بالقاهرة ، لإدارته 5 صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش ، وبحوزته "2 سماعه صغيرة الحجم ، و 10 بطاريه صغيرة الحجم ، و12 ألف جنيه مصرى، وهاتفين محمول ".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط شخص في أبوكبير بالشرقية لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة ، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة ، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

ونجحت جهود أجهزة الأمن في ضبط شخص في البدرشين بالجيزة لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص جهاز لابتوب و2 هاتف محمول بحوزته بفحصهم تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة ، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مقيم بديروط بأسيوط لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها وكذا إدارته 8 مجموعات على إحدى مواقع التواصل الإجتماعى لذات الغرض.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخص مقيم في رشيد بالبحيرة لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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احد المتهمين
احد المتهمين

 

أحد المتهمين
أحد المتهمين

 

احد المقبوض عليهم
احد المقبوض عليهم

 

متهم مقبوض عليه
متهم مقبوض عليه

 

متهم
متهم

 


تسريب الامتحانات

غش

غش الثانوية

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الثانوية العامة

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