صور.. العشرات يحتفلون بدورة مولد "الشيخ أبوالجود" برفع الرايات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل العشرات من أبناء مدينة الأقصر، اليوم السبت، بفعاليات الدورة الختامية لمولد "الشيخ أبو الجود " بمسيرة جابت أنحاء شوارع المدينة وسط أجواء كرنفالية احتفالًا بمولد القطب الكبير الذى عاش بمنطقة أبو الجود منذ حوالى 350 سنة مضت، حيث بدأت الدورة من مقام الشيخ أبو الجود مرورًا بشوارع المدينة والعودة لمقر المقام مجددًا وهم يحملون العصى والأعلام وخلافه.

وتعود احتفالات مولد القطب الكبير الشيخ أبو الجود بمدينة الأقصر، لعشرات السنين وذلك إبتهاجًا بيوم مولد الشيخ الشهير الذى كان اسمه "الشيخ أبو الجرود" ولقب بـ"أبو الجود " لسخائه وكرمه على كافة أهالى منطقة الكرنك القديمة، حيث قدم للأقصر برفقة الشيخ أبو الحجاج الأقصرى فى رحلة نيلية لنشر الدين الإسلامى، واستقر بالمنطقة وبنى له المقام بعد وفاته حبًا من الأهالى فيه.

ويحتفل الأهالى فى شهر شوال من كل عام بمولد الشيخ أبو الجود لمدة 4 ليالى و5 أيام بالمديح والأناشيد الدينية وتوزيع المأكولات والحلوى على الجيران والأهالى، ويحتفل خلاله الأطفال بركوب الملاهى والمراجيح وخلافه وسط أجواء احتفالية مميزة، وفى نهاية الاحتفالات تخرج الدورة الختامية بالعربات والخيول والأحصنة والحنطور لينشد الشباب ابتهاجًا بالمولد للشيخ الشهير بمنطقة الكرنك القديمة.

وجابت أنحاء دورة مولد الشيخ أبو الجود شوارع الأقصر، حيث خرجت من أمام مقام القطب الكبير، مرورًا بشوارع صلاح سالم وكوبرى الكباش والشوارع الجانبية وعادت مرة آخرى لموقع المقام، ورفع الشباب الأعلام والرايات المختلفة خلال الاحتفالية ومقام الشيخ على الجمال.