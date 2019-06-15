صور.. اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر مقابر دمياط وتهدد السكان ‌

دمياط عبده عبد البارى

اشتكى أهالى منطقة الشهابية أمام مقابر مدينة دمياط ، من انتشار تلال القمامة والتى تؤذى المواطنين بروائحها الكريهة والناموس، فضلا عن أنها تحاصر سور المقابر والمساكن المجاورة والذى قد ينذر بكارثة.

وأكد أهالى مساكن الشهابيةأ مام بوابة المقابر خلف قسم تانى شرطة، أن تلال القمامة تبعث روائح كريهة التى توذى المصلين سواء فى منازلهم أو منطقة محلات سوق 6 أكتوبر، بالإضافة إلى إعاقتها لمرور الجنازات، حيث إن المنطقة بالشارع الرئيسى المؤدى للجبانة، ويشهد جنازات المنطقة والمناطق المجاورة.