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صور.. إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

السبت، 15 يونيو 2019 05:12 م
صور.. إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ انتخابات الغرف التجاريه
كفر الشيخ – محمد سليمان

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زاد الاقبال على  انتخابات الغرفه التجاريه بكفرالشيخ، في النصف الساعة الاخيرة من الوقت المتبقي من غلق أبواب اللجان ، ولكن هناك سيمد فيها التصويت لبعد الساعة الخامسة لتواجد عدد كبير من أعضاءؤ الغرفة التجارية الراغبين للإدلاء بأصواتهم في ظل انتخابات تحت اشراف لجنه من وزارة التموين والتجاره الداخليه،وتواجد أمني مكثف.
 
وتشهد الانمتخابات تنافس شرس بين كلا من حسن الزواوي ومحمود مسعود ، بلجنة مدينة كفر الشيخ ، وأحمد عبدالفتاح وحاتم عبدالغفار ، بلجنة الحامول.
 
ويتوافد 26ألف و130 عضواً بالغرفة التجارية لإختيار 7 مرشحين من بين 19 مرشحاً، في قائمتين الأولى يطلق عليها " المستقبل مكونة من 7 مرشحين ، والقائمة الثانية "الأمل "مكونة من 7 مرشحين،و5 مرشحين أخرين مستقلين ، في 12 لجنة، منهم لجنتين فى كفر الشيخ ، ولجنتين فى دسوق ،ولجنة في كل مركز من مراكز المحافظة، من بينهم نادي الزراعيين ، المقابل لمبنى مديرية أمن كفر الشيخ،وسيتم تعيين 7 آخرين بمعرفة وزير التجارة والصناعة،عقب الاعلان عن النتيجة ، من غير المرشحين،
 
وأكد أحمد عبد الحميد، مدير عام الغرفة التجارية في كفر الشيخ، تجرى انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ،ب12 لجنة بمراكز المحافظة ،ويشرف عليها رئيس لجنة من وزارة الصناعة والتجارة،و24 عضواً ، يشرفون على 12 لجنة انتخابية .
 
وأضاف مدير عام الغرفة التجارية في كفر الشيح ، إن عدد المرشحين  19 مرشحاً ، اثنان من الحامول أحمد عبد الفتاح إبراهيم نصر الدين وحاتم السعدي محمود عبد الغفار، " و5 مرشحين من دسوق ،أحمد عبد الواحد عبد الحميد يونس،" دسوق "، وأحمد محمد أبوالمكارم النشار، والسيد السيد سيد أحمد بدر، ورفعت فهمي عبد العظيم الصردي، ومحمود السيد محمود سالم،واثنان من بلطيم ،أسامة عتمان عبد الحميد عبد الرؤوف، ومصطفى حافظ حسن المكاوي.، من بلطيم
 
وقال عبدالحميد ، كما ترشح من الرياض حاتم محمد بسيوني علي، ومن سيدي سالم مرشحين ،سالم عادل محمود عمران، ومحمد صلاح حسن دشيشة، ومن قلين مرشحين سعد محمد علي مومية، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، ومن بيلا مرشحين محمد عبد الوهاب عبد الحميد غالي، ومحمد السيد محمد الجراحي، ومن مدينة كفر الشيخ مرشحين ،محمود عبد الوهاب مسعود، ووليد محمد حسن سليمان، ومن فوه مرشح واحد ،محمد صلاح الدين كمال فرج.
 
ومن أبرز المرشحين في قائمة المستقبل ، أحمد عبد الفتاح نصر الدين بحكم الخبرة ، ووجوه جديدة شبابية تضم  محمود السيد سالم ،وحسن ابو اليزيد الزواوي و مصطفى حافظ المكاوى ورفعت فهمى الصردى وسالم عادل عمران" أصغر المرشحين، ومحمود السيد عمران و محمد عبد الوهاب غالى. والقائمة الثانية وتسمى "الامانة" مكونة أحمد يونس ومحمود مسعود و اسامة عتمان وحاتم عبد الغفار وفؤاد عمرو ومحمد الجراحى ومحمد دشيشة.
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (3)
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ 

ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (4)
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ 

ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (5)
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (6)
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ 

ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (7)
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ 

ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (8)
ازدياد الاقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ 

 


كفر الشيخ

انتخابات

غرفة تجارية

نادي الزراعين

دسوق

مديرية الامن

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