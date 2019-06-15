سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال كبير بانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

السبت، 15 يونيو 2019 12:12 م
صور.. إقبال كبير بانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية انتخابات الغرف التجارية
الدقهلية ــ شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية إقبالا كبيرا، بعد انتظام فتح لجان التصويت، حيث ينافس فى الانتخابات قائمتين الأولي عطاء بلا حدود برئاسة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالي، والثانية تطوير برئاسة ابراهيم الحنفي.
 
وانتظمت عملية التصويت داخل مقر 6 لجان على مستوي محافظة الدقهلية، ومن المقرر اختيار 8 من المرشحين لتمثيل تجار محافظة الدقهلية، وقد بلغ اجمالي من لهم حق التصويت 40 الف ناخب.
 
وأشار المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالي إلى أنه سوف يتم غلق اللجان فى الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويتم الفرز وإعلان النتيجة.
 
IMG-20190615-WA0005
 
IMG-20190615-WA0006
 
IMG-20190615-WA0008
 
IMG-20190615-WA0009
 
 
IMG-20190615-WA0014
 
IMG-20190615-WA0015

 


الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

انتخابات الغرفة التجارية

انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

نتائج انتخابات الغرف التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة