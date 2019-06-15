صور.. إقبال كبير بانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

الدقهلية ــ شريف الديب

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية إقبالا كبيرا، بعد انتظام فتح لجان التصويت، حيث ينافس فى الانتخابات قائمتين الأولي عطاء بلا حدود برئاسة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالي، والثانية تطوير برئاسة ابراهيم الحنفي.

وانتظمت عملية التصويت داخل مقر 6 لجان على مستوي محافظة الدقهلية، ومن المقرر اختيار 8 من المرشحين لتمثيل تجار محافظة الدقهلية، وقد بلغ اجمالي من لهم حق التصويت 40 الف ناخب.

وأشار المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالي إلى أنه سوف يتم غلق اللجان فى الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويتم الفرز وإعلان النتيجة.