صور.. إقبال علي انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت ساعات الظهيرة اقبال كبير وملحوظ علي انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وخاصة بالمقر الانتخابي بمدينة الغردقة داخل مبني الغرفة.

ويترشح في مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر 13 مرشح من المقرر اختيار 7 منهم حيث يترشح كل من محمد أحمد الشيخي وأحمد أبو الحسن هلال، علاء حسن محمد على، علاء إبراهيم خليل، حسام الدين منصور، قاسم محمد محمود الشربيني، أنطونيوس صلاح محروس سليمان، خالد محمد محمود عبد الجليل أحمد حامد أحمد جاد، وصلاح أحمد إبراهيم محمد، وعلي يوسف حمدان، ومحمد شاكر على محمد.

وتم تحديد الانتخابات داخل 4 مقار بمدن البحر الاحمر وهي مقر الغرفة التجارية بالغردقة، والوحدة الصحراوية بشارع الإذاعة في مدينة راس غارب، والوحدة الصحراوية "جمعية تنمية المجتمع" أمام بنك التنمية والإئتمان الزراعى بسفاجا، وفي القصير جمعية الشبان المسلمين أمام مركز شباب القصير.







