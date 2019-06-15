صور.. إقبال على انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء

أسيوط ــ محمود عجمى

توافد أعضاء الجمعية العمومية، اليوم السبت، على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط، داخل 6 لجان فرعية موزعة علي مستوي المحافظة.

وقال محمود ثابت القائم بأعمال الأمين العام الإداري للغرفة التجارية بأسيوط، إنه يتنافس 10 مرشحين علي 8 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والمكون من 21 عضواً من بينهم 8 بالتعيين بالإضافة إلي 5 أعضاء منتسبين.

وأشار ثابت إلى أن عدد من لهم حق التصويت بلغ هذا العام 27 ألفا و500 ناخب من الأفراد والشركات مسددي اشتراكات الغرفة حتى عام 2019م ولهم حق التصويت حيث يمتد التصويت حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأضاف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إلي تجهيز المقار الانتخابات علي مستوي المحافظة حيث توجد لجنة داخل مقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط، و لجنة المدرسة الإنجيلية بديروط، ولجنة مركز شباب القوصية، ولجنة النادي الرياضي بأبوتيج، ولجنة مركز ساحل سليم.

جدير بالذكر، أنه يتنافس علي عضوية مجلس الغرفة التجارية باسيوط كل من، أحمد محمود حسن والحلفاوي محمد خليل وعلي عبد العزيز أحمد وعماد الدين علي أحمد تغيان وعمرو إبراهيم أبو العيون وماجد مراد لمعي الدهبي ومحمد كمال أحمد صاحب ومصطفي أحمد محمود الصدفي وهاني حلمي عزيز وهاني يحيي شوقي .