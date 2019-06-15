سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 03:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال على انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء

السبت، 15 يونيو 2019 02:14 م
صور.. إقبال على انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء إقبال متوسط على انتخابات الغرف التجارية بأسيوط
أسيوط ــ محمود عجمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توافد أعضاء الجمعية العمومية، اليوم السبت، على  لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط،  داخل 6 لجان فرعية موزعة علي مستوي المحافظة.

وقال محمود ثابت القائم بأعمال الأمين العام الإداري للغرفة التجارية بأسيوط، إنه يتنافس 10 مرشحين علي 8  مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والمكون من 21 عضواً من بينهم 8 بالتعيين بالإضافة إلي 5 أعضاء منتسبين.

وأشار ثابت إلى أن عدد من لهم حق التصويت بلغ هذا العام 27 ألفا و500 ناخب من الأفراد والشركات مسددي اشتراكات الغرفة حتى عام 2019م  ولهم حق التصويت حيث يمتد التصويت حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأضاف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إلي تجهيز المقار الانتخابات علي مستوي المحافظة حيث توجد لجنة داخل مقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط، و لجنة المدرسة الإنجيلية بديروط، ولجنة مركز شباب القوصية، ولجنة النادي الرياضي بأبوتيج، ولجنة مركز ساحل سليم.

جدير بالذكر، أنه يتنافس علي عضوية مجلس  الغرفة التجارية باسيوط كل من، أحمد محمود حسن والحلفاوي محمد خليل وعلي عبد العزيز أحمد وعماد الدين علي أحمد تغيان وعمرو إبراهيم أبو العيون  وماجد مراد لمعي الدهبي ومحمد كمال أحمد صاحب  ومصطفي أحمد محمود الصدفي  وهاني حلمي عزيز  وهاني يحيي شوقي .

 

إقبال علي انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء (1)
 
 
 
إقبال علي انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء (2)
 
 
 
إقبال علي انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء (3)
 
 
إقبال علي انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط لانتخاب 8 أعضاء (4)

 

 


اسيوط

الغرفة التجارية

الغرفة التجارية بأسيوط

التجار

وزارة التجارة

انتخابات الغرفة التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة