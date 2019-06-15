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صور.. إزالة 20 تعدى على خط المياه والاستجابة لـ115 شكوى لتوصيل المياه بمطروح

السبت، 15 يونيو 2019 05:06 م
صور.. إزالة 20 تعدى على خط المياه والاستجابة لـ115 شكوى لتوصيل المياه بمطروح إزالة التعديات على خط المياه
مطروح – حسن مشالي

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استجابت شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، لـ ١١٥ شكوى  في عدد من  مناطق بمدينة مرسى مطروح، من بينها منطقة السنوسية،  وذلك بعد عدم انتظام وصول  ضخ المياه إلى المناطق المرتفعة، حيث تم الدفع بسيارات مياه الشركة لتوفير المياه بخزانات منازل المواطنين، كما تمكنت الشركة بالتعاون مع قوات الأمن من إزالة 20 حالة تعدي وسرقة مياه من الخط الرئيسي المغذي للمحافظة بمياه الشرب.

 

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف بمطروح، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، بالعمل علي سرعة حل مشاكل المواطنين، خاصة الحفاظ علي وصول مياه الشرب وتوفيرها لهم خاصة مع بداية موسم الصيف السياحي  والتصدي بكل حسم لحالات التعدى على خطوط المياه القادمة الى المحافظة.

 

 وأضاف رئيس الشركة، بأنه في مجال الحفاظ علي وصول مياه الشرب للمواطنين قامت الشركة بحملات للتصدي وإزالة التعديات التعاون مع مديرية الامن والقوات المسلحة علي طول خط المياه الرئيسي القادم من امحطة جنوب العلمين، وإزالة ٢٠ حالة تعدي بأقطار مختلفة علي مواسير الخط.

 

 كما تمكنت الشركة، من إصلاح كسر خط المياه، الواصل إلى الخزانات الإستراتيجية من محطات تحليه مياه البحر بالرميلة، وسيساعد ذلك علي استقرار منسوب ضخ المياه للمواطنين والحفاظ علي استقرارها خلال موسم الصيف السياحي.

ازالة تعديات المياه وتوفيرها للمواطنين بمطروح (1)
 
 
 
ازالة تعديات المياه وتوفيرها للمواطنين بمطروح (3)
 
 
 
ازالة تعديات المياه وتوفيرها للمواطنين بمطروح (4)
 
 
 
ازالة تعديات المياه وتوفيرها للمواطنين بمطروح (5)
 
 
ازالة تعديات المياه وتوفيرها للمواطنين بمطروح (6)

 

 

 


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