صور..أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة ٥ قساوسة جدد لكنائس أسيوط والمنيا الإنجيلية

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس وطوال الأيام الخمس الماضية عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد، ورسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد، وذلك وفقا لبيان رسمى صادر عن الكنيسة اليوم.

يأتى هذا في إطار زياراته الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط حيثق شارك في احتفالات تنصيب ورسامة كل من القس سامح داود، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بأبو حنس، والقس بيتر سامي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا، والقس ريمون رخا، قسًّا وراعيًا لكنيسة الدوير بصدفا، و القس عزت ماهر، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط، والقس ميلاد عبد التواب، قسًّا وراعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم أبو حجر، بمحافظة أسيوط.

وشارك في الاحتفالات عددٌ من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظتي المنيا وأسيوط، ومن الكنيسة الإنجيلية شارك كلا من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أمير نافع رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ