سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 02:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور..أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة ٥ قساوسة جدد لكنائس أسيوط والمنيا الإنجيلية

السبت، 15 يونيو 2019 12:40 م
صور..أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة ٥ قساوسة جدد لكنائس أسيوط والمنيا الإنجيلية القس الدكتور اندريه زكى خلال رسامة قساوسة وافتتاح مشروعات
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس وطوال الأيام  الخمس الماضية عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد، ورسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد، وذلك وفقا لبيان رسمى صادر عن الكنيسة اليوم.

يأتى هذا في إطار  زياراته الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط حيثق شارك في احتفالات تنصيب ورسامة كل من القس سامح داود، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بأبو حنس، والقس بيتر سامي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا، والقس ريمون رخا، قسًّا وراعيًا لكنيسة الدوير بصدفا، و القس عزت ماهر، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط، والقس ميلاد عبد التواب، قسًّا وراعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم أبو حجر، بمحافظة أسيوط.

 

 وشارك في الاحتفالات عددٌ من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظتي المنيا وأسيوط، ومن الكنيسة الإنجيلية شارك كلا من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أمير نافع رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.12 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.13 AM (1)

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.13 AM (2)
WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.13 AM (3)
WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.13 AM (4)
 

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.13 AM (5)
 

 

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.13 AMWhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.14 AM (1)

 

 

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.14 AM (3)
 

 

 

WhatsApp Image 2019-06-15 at 11.40.14 AM

 

 

 


اندريه زكى

الكنيسة الانجيلية

رسامة قساوسة جدد

افتتاح مشروعات انجيلية بالمنيا واسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة