صحة الشرقية: إجراء 83 عملية جراحية بمستشفى مشتول السوق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم عمل قافلة جراحية بمستشفى مشتول السوق بعدد 19 عملية جراحية ما بين متوسطة و كبرى و ذات مهارة ليصل إجمالى عمليات القوافل الجراحية بالمستشفى إلى 83 عملية جراحية بحضور الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد عبد الحكيم عضو المكتب الفنى والدكتور الدكتور حسام معروف مدير المستشفى و فريقه المعاون والدكتور محمد فكرى مدير الإدارة الصحية.

وأوضح مسعود لـ " اليوم السابع " أنه تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى وللاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه من استقبال و الغسيل الكلوى و القسم الداخلى و العمليات و المطبخ وتلافى السلبيات فى الحال.