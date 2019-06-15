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صحة الشرقية: إجراء 83 عملية جراحية بمستشفى مشتول السوق

السبت، 15 يونيو 2019 04:58 م
صحة الشرقية: إجراء 83 عملية جراحية بمستشفى مشتول السوق عملية جراحية - ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم عمل قافلة جراحية بمستشفى مشتول السوق بعدد 19 عملية جراحية ما بين متوسطة و كبرى و ذات مهارة ليصل إجمالى عمليات القوافل الجراحية بالمستشفى إلى 83 عملية جراحية بحضور الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد عبد الحكيم عضو المكتب الفنى والدكتور الدكتور حسام معروف مدير المستشفى  و فريقه المعاون والدكتور محمد فكرى مدير الإدارة الصحية.

 

وأوضح مسعود لـ " اليوم السابع "  أنه تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى وللاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه من استقبال و الغسيل الكلوى و القسم الداخلى و العمليات و المطبخ وتلافى السلبيات فى الحال.

 

 

 

 

 

 


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