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صحة أسيوط تستقبل وفد ايطالى لزيارة وتفقد أقسام ومجمع معامل مستشفي الصدر

السبت، 15 يونيو 2019 01:19 م
صحة أسيوط تستقبل وفد ايطالى لزيارة وتفقد أقسام ومجمع معامل مستشفي الصدر الوفد الايطالي بمستشفى الصدر فى سوهاج
اسيوط - ضحا صالح

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أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالتطوير الذى شهدته مستشفيات الصحة بالمحافظة وخاصة مستشفى الصدر والتى تم تطوير اقسامها ومعامل التحاليل، تلبية احتياجات المرضى بالمحافظة وبمحافظات الصعيد ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً .

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه استقبل وفد ايطالي رفيع المستوى لتفقد مستشفي صدر أسيوط ومجمع المعامل، حيث تفقد الوفد قسم الاستقبال العام والعناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية واستمع الوفد الإيطالي إلي شرح وافي من مدير المستشفي عن القدرة الاستيعابية والإمكانيات المتاحة بالمستشفي والأجهزة الطبية والعنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين  ثم تفقد الوفد الإيطالي مجمع المعامل والأشعة وتعرف علي أهم التحاليل الطبية التي تقوم بتحليلها وقدرة الأجهزة الخاصة بالمعامل وطاقتها الاستيعابية  .

رافق الوفد الإيطالي خلال الزيارة الدكتورة حنان جلال مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة والدكتور علي زقزقي نائب مدير مستشفى صدر أسيوط والدكتور ياسر سلطان مدير المستشفي  واختتم الوفد زيارته لديوان مديرية الصحة بالمحافظة بعقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للتعرف علي أهم المستشفيات والمؤسسات الطبية بالمحافظة ومدي توافر وتقديم الخدمات الطبية في الحالات الطارئة .

 

زيارة الوفد الايطالى (1)
 
 
زيارة الوفد الايطالى (2)
 
 
زيارة الوفد الايطالى (3)
 
 
زيارة الوفد الايطالى (4)

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