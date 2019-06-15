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شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

السبت، 15 يونيو 2019 12:25 م
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة المترو
كتب ــ رضا حبيشى

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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو أمام الركاب ابتداء من اليوم السبت، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

1ـ المشروع سيضيف للخدمة 3 محطات جديدة بالخط الثالث

2ـ المحطات التى ستدخل الخدمة هى هارون والألف مسكن ونادى الشمس

3ـ تم تأجيل افتتاح محطة هليوبوليس المدرجة ضمن هذا الجزء بسبب استمرار التشطيبات بها

4ـ محطة هليوبوليس سيمر بها القطارات فقط دون أن تتوقف
5ـ المسار الذى سيضاف للخدمة يمتد بطول 4 كم

6ـ المحطات الجديدة جميعها نفقية

7ـ المحطات الجديدة بها ماكينة صراف آلى لشراء التذاكر منها باستخدام البطاقات الائتمانية

8ـ يمكن للركاب شراء التذاكر من شبابيك التذاكر بالمحطات أو ماكينات الصراف الآلى

9ـ السلالم الكهربائية بالمحطات الجديدة تصل لمستوى الشارع على عكس باقى المحطات

10ـ المحطات الجديدة ستنقل ما يقرب من 150 ألف راكب يوميا


مترو مصر الجديدة

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مترو الانفاق

اليوم السابع بلس

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