س وج..ما هي الأمراض التي يصاب بها الشخص بعد سن الأربعين؟

كتبت فاطمة ياسر

مع تقدم في العمر، تزداد فرص الإصابة بالأمراض ويعد هذا الأمرمن الأشياء الطبيعية التي يتعرض لها الكثيرون، في هذه السن الأربعين، فنجد أن بعض يصبح أكثر عرضة للإصابة بالجلطات والأمراض المزمنة، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وذلك وفقا لموقع "web med".

هل يتعرض الأشخاص للإصابة بالجلطات الدماغية بعد سن الأربعين؟



في هذه السن يمكن أن يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بهذا الأمر، حيث أن قلة وصول الدم للمخ أو النخاع الشوكي يتسبب في هذا الأمر، وقد يؤثر بشكل سلبي علي النظر، ولذا يجب توخي الحذر بشكل كبير، ذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية أومضاعفات.

فنجد أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام في نسبة الكولسترول في الدم، وأيضا الذين يعانون من أمراض القلب، هم الأكثرعرضة للإصابة بالجلطات الدماغية.

هل تزداد فرص الإصابة بمرض السكر بعد الأربعين؟



بالفعل، عند التقدم في العمروالقيام ببعض الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر يزداد عليك هذا الأمر بشكل كبير، أي أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، بالإضافة إلي مشاكل الهرمونات، والذين لديهم تاريخ وراثي للإصابة بالمرض، يصبحون أكثرعرضة للإصابة به.

ما هي النصائح الطبية الهامة لتجنب الأمراض بعض سن الأربعين؟



- ممارسة الرياضة بانتظام، أي ثلاث مرات في الأسبوع.

- اتباع نظام غذائي صحي، أي مليء بالخضروات والفواكه، فهي أطعمة تزيد من زيادة مناعتك.

-الاقلاع عن التدخين، يقلل فرص الإصابة بأي مرض.