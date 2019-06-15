سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 06:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

س وج..ما هي الأمراض التي يصاب بها الشخص بعد سن الأربعين؟

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 م
س وج..ما هي الأمراض التي يصاب بها الشخص بعد سن الأربعين؟
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تقدم في العمر، تزداد فرص الإصابة بالأمراض ويعد هذا الأمرمن الأشياء الطبيعية التي يتعرض لها الكثيرون، في هذه السن الأربعين، فنجد أن بعض يصبح أكثر عرضة للإصابة بالجلطات والأمراض المزمنة، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وذلك وفقا لموقع "web med".

هل يتعرض الأشخاص للإصابة بالجلطات الدماغية بعد سن الأربعين؟
 

في هذه السن يمكن أن يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بهذا الأمر، حيث أن قلة وصول الدم للمخ أو النخاع الشوكي يتسبب في هذا الأمر، وقد يؤثر بشكل سلبي علي النظر، ولذا يجب توخي الحذر بشكل كبير، ذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية أومضاعفات.

فنجد أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام في نسبة الكولسترول في الدم، وأيضا الذين يعانون من أمراض القلب، هم الأكثرعرضة للإصابة بالجلطات الدماغية.

هل تزداد فرص الإصابة بمرض السكر بعد الأربعين؟
 

بالفعل، عند التقدم في العمروالقيام ببعض الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر يزداد عليك هذا الأمر بشكل كبير، أي أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، بالإضافة إلي مشاكل الهرمونات، والذين لديهم تاريخ وراثي للإصابة بالمرض، يصبحون أكثرعرضة للإصابة به.

ما هي النصائح الطبية الهامة لتجنب الأمراض بعض سن الأربعين؟
 

- ممارسة الرياضة بانتظام، أي ثلاث مرات في الأسبوع.

- اتباع نظام غذائي صحي، أي مليء بالخضروات والفواكه، فهي أطعمة تزيد من زيادة مناعتك.

-الاقلاع عن التدخين، يقلل فرص الإصابة بأي مرض.

 


التقدم في العمر

امراض بعد سن الاربعين

سن الاربعين والامراض

ماهي امراض سن الاربعين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة