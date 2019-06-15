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سماع دوى انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشيو

السبت، 15 يونيو 2019 02:00 م
سماع دوى انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشيو انفجار فى الصومال-صورة ارشيفية
أ ش أ

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ذكر راديو (شابيلي) الصومالي أنه تم سماع دوي انفجارين، اليوم،السبت، في العاصمة الصومالية مقديشيو، أثناء قيام الشرطة بوضع نقاط تفتيش إضافية في المدينة لتجنب هجمات حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.

 

وأوضح الراديو أن الانفجار الأول وقع بعد أن تم تفجير سيارة محملة بالمواد المتفجرة عند نقطة تفتيش أمنية رئيسية بالقرب من مجمع البرلمان، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع عقب الانفجار الأول بدقائق في محيط تقاطع طرق قريب من نقطة تفتيش أمنية مؤدية إلى مطار المدينة.

 

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجارين.

 


الصومال

انفجار

دوى انفجار

حركة الشباب

مقديشيو

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