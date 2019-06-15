سقوط صاحب مطبعة لتقليده مطبوعات خاصة بإحدى الوزارات بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب مطبعة لقيامه بتقليد مطبوعات خاصة بإحدى الوزارات وعلامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون تصريح بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل يعمل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لقيامه بتقليد مطبوعات وعلامات تجارية بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة ، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (ألواح معدة للطباعة مدون عليها "وسائل تنظيم الأسرة، وزارة الصحة السكان، SADOKAST 4 mg، سيديكو" - 5500 عبوة وكرتونة وملصق جميعها تحمل علامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون ترخيص) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.