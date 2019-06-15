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زوج المعتقلة البريطانية فى طهران ينضم إليها فى إضرابها عن الطعام

السبت، 15 يونيو 2019 04:57 م
زوج المعتقلة البريطانية فى طهران ينضم إليها فى إضرابها عن الطعام نازانين زاغارى البريطانية المعتقلة فى طهران
لندن /أ ش أ/

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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن زوج البريطانية نازانين زاغارى راتكليف إيرانية الأصل والمعتقلة فى طهران، يخطط للانضمام إليها فى إضرابها الجديد عن الطعام الذى بدأته اليوم السبت فى محبسها وذلك أمام السفارة الإيرانية بلندن.

ونقلت الصحيفة عن الزوج ريتشارد راتكليف أنه تلقى مكالمة هاتفية من نازانين أخبرته أنها أخطرت القضاء الإيرانى بأنها ستبدأ إضرابا جديدا عن الطعام بصرف النظر عن شرب المياه، للاحتجاج على استمرار حبسها بدون وجه حق.

وقال ريتشارد إنها "هددت بخوض ذلك منذ فترة حيث تعهدت فى السابق أنها إذا فوتت عيد الميلاد الخامس لابنتها جابريلا ستقدم على فعل شيئا ما لإظهار أن ذلك يكفى لكلا الحكومتين.. لقد استمر هذا (الحبس) لمدة طويلة".

وأضاف أن مطلبها هو إطلاق سراحها بدون شروط والذى تعد مؤهلة له منذ وقت طويل..مشيرا إلى أنه سيبدأ وقفة مستمرة خارج السفارة الإيرانية فى لندن بدءا من اليوم السبت.

وأشار إلى أنه يخطط لإقامة فعالية صغيرة أمام السفارة الإيرانية من أجل عيد الميلاد الخامس لجابريلا، مسترجعا فعل الأمر نفسه فى عيد ميلاد جابريلا الثانى عندما لم يكن يعلم بعد مكان زوجته.

ولفت ريتشارد إلى أن بعض الأصدقاء وأفراد العائلة قد ينضمون له فى وقفته الاحتجاجية من وقت لآخر..مؤكدا أنه لن يأكل خلال تلك الوقفة وسيستمر فى الصوم حتى تنهى زوجته إضرابها عن الطعام، مسترجعا تعهده بأنه سينضم إليها فى أى إضراب جديد.

واعتقلت السلطات الإيرانية نازانين، التى تعمل لدى المنظمة الخيرية "طومسون رويترز"، فى 2016 أثناء زيارة لها فى طهران واتهمتها بمحاولة قلب النظام، وهى تهمة رفضتها نازانين مؤكدة أنها كانت فى زيارة لعائلتها.

 


المعتقلة البريطانية

بريطانيا

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أخبار ايران

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