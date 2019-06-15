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زراعة 37550 فدان قطن بقرى ومراكز محافظة البحيرة

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 م
زراعة 37550 فدان قطن بقرى ومراكز محافظة البحيرة زراعه القطن -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح موسم زراعة القطن بالبحيرة وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين والعودة بمحصول القطن لسابق عهدة محصولا استراتيجيا لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى، 
مضيفا ان إجمالي ما تم زراعته من محصول القطن حتى اليوم السبت  بلغ 37550 فدان و انه تم وضع خطة متكاملة لزراعة القطن ومواجهة أى مشاكل فى هذا الشأن.
 
من جانبه أكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على توافر البذور والتقاوى بكافة الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مضيفا ان مديرية الزراعة تنظم ندوات إرشادية للفلاحين  بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية  لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى الجديدة ومراحلها المختلفة وكذلك شرح ايجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة.
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم تشكيل لجان  مستمرة للمرور على الزراعات لمتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فورى .
 
 

اخبار البحيرة

زراعة البحيرة

زراعة القطن

محافظ البحيرة

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