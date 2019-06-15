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رقابة مشددة على استيراد تقاوى الخضر والطماطم لتأكيد خلوها من الفيروسات

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 ص
رقابة مشددة على استيراد تقاوى الخضر والطماطم لتأكيد خلوها من الفيروسات طماطم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى تشديد إجراءاتها على استيراد تقاوى الخضراوات خاصة الطماطم من الخارج، منها فحص وتحليل الشحنات الواردة لتلافى تكرار دخول بذور مغشوشة إلى الأسواق، وتكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية، وسحب عينات من الشحنات وتحليلها معمليا بمعامل أبحاث أمراض النبات للتأكد من سلامتها.

 

وقال تقرير الحجر الزراعى إنه يتم تطبيق الإجراءات الجديدة لاستيراد تقاوى الخضراوات، خاصة تقاوى الطماطم بجميع أصنافها، وهى أن يتم فحصها معمليا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد، وعمل تحليل للفيروسات التى لم تكن مسجلة، للحفاظ على الثروة الزراعية من أى آفات وأمراض تعود بالتأثير السلبى على الزراعة المصرية، من خلال فحص كل ما هو يأتى من الخارج، لتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات المستوردة بنفس الاشتراطات.

 

وأضاف التقرير أنه من ضمن الاشتراطات تحليل تقاوى الطماطم لبعض الفيروسات معمليا، وسيتم أخذ عينات من الشحنات المستوردة وإرسالها إلى الجهات البحثية خاصة معهد أمراض النبات لفحصة معمليا باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة، للتأكد من التقاوى المستوردة، وتكون مصحوبة  بشهادة صحية رسمية من بلد المنشأ، مشيرا إلى أن جميع الشحنات التى يتم استيرادها من الخارج تأكيدا  خلوها من أى فيروسات.


تقاوى الخضر

استيراد التقاوى

الحجر الزراعى

امراض النبات

زراعات الطماطم

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