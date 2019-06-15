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رفع 118 طن قمامة و 16 حالة إشغال بمركز الفشن ببنى سويف

السبت، 15 يونيو 2019 05:06 م
رفع 118 طن قمامة و 16 حالة إشغال بمركز الفشن ببنى سويف رفع مخلفات بمحافظة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، متابعته اليومية للمجهودات والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية في القطاعات الحيوية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقىاليوم السبت بجهود تنفيذية  أبرزها رفع 118 طن قمامة، بواقع  75 طن من المدينة،و 12 طن من قرية الفنت، و7طن من قرية اقفهص، و7 طن من ابسوج ، و 8 طن من قرية شنرا،و9  طن من قرية تلت ، حيث تم نقل هذه القمامة والتراكمات لمصنع التدوير بسمسطا.

 كما تم رفع 16 حالة إشغال بمدينة الفشن وقرية اقفهص، فضلا عن تحرير 8 محاضر اشغال طريق  بمحيط طريق السوق، كما  تم المرور على عدد من الوحدات الصحية بقرى بني منين وسالم البحيري والكنيسة، ومتابعة سير أعمال القافلة الطبية  بقرية دلهانس.

وفي مجال متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعي الرصف والإنارة ،تفقد محافظ بنى سويف، أعمال رصف طريق حامد جودة والتي تضمنت وضع التربة السن، و كذلك الانتهاء من تمهيد طريق أبسوح القبلي بالتربة الرملية تمهيداً لرصفه، وتمهيد طريق بني صالح -الفشن ،ومتابعة أعمال رصف طريق بني منين -شنرا، بالإضافة على متابعة عملية إحلال وتجديد خط المياه بصفط الخرسا، وذلك بالإضافة إلى  متابعة توزيع عدد 105 عامود من أعمدة الإنارة في الخطة الإضافية، فضلاً عن تركيب قواعد محول كشك كهرباء بقرية بني منين.

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جولة محافظ بنى سويف 

 

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جانب من رفع المخلفات 
 

مركز ومدينه الفشن ببنى سويف

مصنع تدوير القمامه بمركزسمسطا

مشروعات الخطه الاستثماريه

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