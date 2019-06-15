رجال أعمال الإسكندرية تبحث دعم وتعزيز سبل التعاون مع وفد سفارة بريطانيا

الاسكندرية - جاكلين منير

نظم قسم العلاقات الخارجية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لقاء مع وفد سفارة بريطانيا، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث شارك فى اللقاء المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية، والدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس الجمعية، ومحمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة لكسب التأيد، والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الخارجية و التعاون المشترك، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، وهانى المنشاوى عضو مجلس الادارة، ومحمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد و الجمارك، وأدهم قريطم المدير التنفيذى للجمعية.

وأستعرض أدهم قريطم المدير التنفيذى للجمعية، أبرز أنشطة الجمعية، ووحدات العمل التابعة لها، بالإضافة إلى دور "رجال أعمال الإسكندرية"، فى دعم مجتمع الأعمال والتمنية المجتمعية، فيما أشاد الحضور بالدور الذى تقوم به الجمعية والتى تعد أكبر منظمة أعمال غير حكومية غير هادفة للربح بمصر.

وأكد الطرفان خلال فاعليات اللقاء على ضرورة دعم وتعزيز العلاقات بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على الرغبة فى التعاون وتعميق العلاقات بين الطرفين وتوفير فرص الاستثمار لرجال الأعمال بالإسكندرية بالمملكة المتحدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لحجم العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا.

جدير بالذكر، أن وفد سفارة بريطانيا بمصر شارك فيه أوليفر ريتشاردز المدير الأقليمى رئيس قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية، وبول مولارد كبير مسؤولى سياسات التجارة الإقليمية بقسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية، والدكتورة شيرين الصباغ مستشار السياسة التجارية بقسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية، وكريستوفر لارتر القنصل الفخرى البريطانى بالإسكندرية.