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رئيس جامعة حلوان: إحالة 210 حالات شغب بالامتحانات للشئون القانونية

السبت، 15 يونيو 2019 01:15 م
رئيس جامعة حلوان: إحالة 210 حالات شغب بالامتحانات للشئون القانونية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى

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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه تمت إحالة 210 حالات شغب بامتحانات الجامعة إلى الشئون القانونية بعد اعتراض هؤلاء الطلاب على ضبطهم أثناء محاولات الغش، موضحا أن عملية الامتحانات منتظمة فى جميع كليات الجامعة.
 
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على جميع المراقبين بالامتحانات بتوفير الهدوء اللازم لامتحانات الطلاب، وعدم وضعهم فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بشكل قوى لمواجهة الغش والغشاشين، إذ أن امتحانات الكليات تنتهى خلال الأسبوع الجارى.
 
 

جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

حالات شغب

الشئون القانونية

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