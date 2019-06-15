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رئيس الشيشان: سياسات الدول الغربية تطيل عملية القضاء على الإرهابيين فى إدلب

السبت، 15 يونيو 2019 12:54 م
رئيس الشيشان: سياسات الدول الغربية تطيل عملية القضاء على الإرهابيين فى إدلب ادلب-سوريا
أ ش أ

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أنه يؤيد عمليات القوات السورية الحكومية والقوات الجوية الروسية ضد الإرهابيين في محافظة إدلب بسوريا، مشيرا إلى أن سياسات الدول الغربية تطيل أمد عملية القضاء على الإرهابيين في المحافظة.

 

وقال قديروف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت: "عندما ظهرت هناك إمكانية حقيقية للقضاء على مراكز الإرهاب، بدأت الدول الغربية الرئيسية الحديث عن "جماعات" ما معتدلة في إدلب، الأمر الذي أطال عملية القضاء على الإرهاب وقاعدته المالية".

 

وشدد على ضرورة القضاء على كل مركز للإرهابيين، وإلا فلا يمكن التنبؤ بعواقب أعمالهم في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه حتى اليوم يوجد الآلاف من الإرهابيين في إدلب، وهم يطلقون بشكل نظامي النار على مطار حميميم الروسي هناك، ومنشآت أخرى.

 


الشيشان

سوريا

ادلب

الارهاب

روسيا

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