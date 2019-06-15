دراسة: ممارسة التمارين الرياضية لها تأثيرات مختلفة فى الصباح عن المساء

كتب بيتر إبراهيم

وجد فريق من الباحثون من جامعة كوبنهاجن أن تأثير التمرين قد يختلف حسب الوقت الذى يتم فيه أداء هذا التمرين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، وجد الباحثون أن التمارين الرياضية فى الصباح تؤدى إلى زيادة الاستجابة الأيضية فى العضلات والهيكل العظمى، فى حين أن ممارسة الرياضة فى وقت لاحق من اليوم تزيد من استهلاك الطاقة لفترة طويلة من الزمن.

وربما نعلم جميعا مدى أهمية إيقاع الساعة البيولوجية الصحى، حيث إن قلة النوم يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الصحة، لكن الباحثين ما زالوا يكتشفون اكتشافات جديدة، تؤكد أن الساعة البيولوجية للجسم تؤثر على صحتنا.

والآن وجد الباحثون من جامعة كوبنهاجن بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا فى إيرفين، أن تأثير التمرين قد يختلف باختلاف وقت إجرائه.

وتابع الباحثون أنه يبدو أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين تأثير التمرينات التى تتم فى الصباح والمساء، وربما يتم التحكم فى هذه الاختلافات من خلال الساعة البيولوجية للجسم.

ووجد الباحثون أن تمرين الصباح يزيد من قدرة خلايا العضلات على استقلاب السكر والدهون، وهذا النوع من التأثير يثير اهتمام الباحثين فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الحادة ومرض السكرى من النوع الثانى.

ومن ناحية أخرى أظهرت النتائج أيضًا أن التمارين الرياضية فى المساء تزيد من الطاقة فى الساعات التى تلى التمرين.

وأضاف الباحثون أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لتحديد الآليات المحتملة للتأثيرات المفيدة للتدريب على التمرينات التى أجريت كاستراتيجية علاجية للأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى.