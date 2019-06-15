حى شرق الإسكندرية يشن حملات لفرض غرامات فورية على المخالفين

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، برئاسة حمدى عبد العليم شامه، حملات يومية لتنفيذ قرار المجلس التنفيذي للمحافظة لازالة الإشغالات وفرض غرامات مالية فورية لردع المخالفين، وذلك بمتابعة مدير ادارة أشغال الطريق والاعلانات، حيث رفعت إدارة أشغال الطريق بالتعاون مع إدارة الإيرادات الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وتحصيل غرامات مالية فورية من المخالفين، للتعدى على الطريق العام حيث توجهت الحملة إلى كلا من شارع 30 و شارع 45 و شارع احمد عبد الوهاب.

يأتى ذلك فيما قامت إدارة عمليات الكهرباء بحي ثان المنتزه، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحي ، و مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي، بصيانة عدد 16 كشاف وتركيب غطاء لغرفة تفتيش كهربائية أرضية بالرصيف البحري بشارع 30 أمام مساكن مينا، وصيانة عدد 22 كشاف وإصلاح كابل أرضي بالرصيف البحري بشارع 30 من أمام مستشفى العزيز وحتى مساكن مينا.

حيث جاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للتيسير على المواطنين و إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الكهرباء.



حملات يومية بالاسكندرية





حملات لازالة الاشغالات بالاسكندرية