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حكومة اليمن تسعى للحد من احتكار الحوثى لمنظومة الاتصالات

السبت، 15 يونيو 2019 11:38 م
حكومة اليمن تسعى للحد من احتكار الحوثى لمنظومة الاتصالات جانب من اللقاء
إيمان حنا

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حث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن علي محسن الأحمر على بذل مزيدا من الجهود لتوحيد منظومة الاتصالات والحد من احتكار ميليشيا الانقلاب لها واستخدامها كمورد مهم لإشعال الحرب ضد اليمنيين والأشقاء، بحسب وكالة الانباء اليمنية.

وحث الأحمر على مضاعفة الجهود بما من شأنه مواكبة التطور التكنولوجي في مجالي الاتصالات والانترنت والعمل على الحفاظ على هذه المنظومة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وبما يعزز من اقتصادنا الوطني.

كما أطلع نائب رئيس اليمن خلال لقائه اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف على سير العمل في الوزارة وخطتها للمرحلة القادمة.

من جانبه نوه الوزير باشريف إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تفعيل مختلف إداراتها والاشراف على منظومة الاتصالات ومنع الاختراقات المختلفة ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.


نائب رئيس اليمن

اليمن

على محسن الاحمر

الاتثالات فى اليمن

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