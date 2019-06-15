حبس سائق تاكسى اغتصب فتاة من الصم والبكم فى المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أمر أحمد عيسى، رئيس نيابة ثانى المنصورة بحبس "محمد. م.ص" سائق تاكسى متهم باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحقق أحمد ياسر، وكيل نيابة ثانى المنصورة فى الواقعة المبلغ بها وفقا لمحضر جمع الاستدلالات تحت إشراف أحمد عبد الحى رئيس النيابة الكلية، بعد ورود بلاغ من سيدة فى حق المدعو "محمد. م.ص"، قائد سيارة تاكسى رقم (د ط ع 7164)، لقيامه بالتعدى على ابنتها جنسيا واغتصابها داخل التاكسى، مستغلا أن ابنتها من ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

وبسؤال المجنى عليها، 30 سنة بالإشارة، قررت إنها كانت بصحبة صديقة لها، وقاما باستيقاف السيارة التاكسى التى يستقلها المتهم، وعقب نزول صديقتها بشارع الدراسات، قام المتهم بمعاكستها واصطحابها إلى أحد الشوارع الجانبية، وتوقف بالسيارة، وقام بإغلاق الأبواب، وانتقل للكنبة الخلفية بالسيارة، وقام بتقبيلها، وحاولت مقاومته بدفعه بيديها، واستمر المتهم وشد البنطال الذى كانت ترتديه، ونتج عن ذلك قطع فى البنطال من الناحية اليمنى.

أثناء ذلك مر شخص لفتح أحد الجراجات بالقرب من السيارة، فسارع المتهم بالعودة إلى مقعد سائق السيارة، والتحرك بها إلى شارع آخر، ثم توقف وقام بنزع ملابسه وانتقل مرة أخرى للكنبة الخلفية، وحاولت الضحية النزول من السيارة للهرب، ولم تستطع، ونزع عنها بنطالها بالقوة، وقام بإحداث خدوش بفخذها الأيسر بيده اليمنى، وعاشرها معاشرة الأزواج، وهددها بالقتل بالإشارة.

وبسؤال المتهم "محمود. م. ص" بشأن الواقعة أنكر، وقرر أنه حاول التعرف على المجنى عليها، وأنها طلبت مبلغا ماليا نظير إقامة علاقة معه، واعترف بانتقاله للكنبة الخلفية ونزع ملابسه، وقامت المجنى عليها بنزع ملابسها، وأنه لا يدرى عما إذا كان قد أتم معها علاقة جنسية كاملة أم لا، لأنه لم يكن فى وعيه بحسب أقواله.

وبناء عليه قررت نيابة ثانى المنصورة انتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على الفتاة المجنى عليها، لبيان ما إذا تم اغتصابها والتعدى عليها جنسيا فى علاقة كاملة، ووجود سائل منوى من عدمه، والوقوف على ما لحق بها من إصابات.