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جنوب أفريقيا تستضيف قمة "الأسبوع الأفريقى للبترول" مطلع نوفمبر المقبل

السبت، 15 يونيو 2019 10:31 م
جنوب أفريقيا تستضيف قمة "الأسبوع الأفريقى للبترول" مطلع نوفمبر المقبل النفط _ أرشيفية
أ ش أ

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تستضيف عاصمة جنوب أفريقيا فعاليات قمة "الأسبوع الأفريقي للبترول" في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2019 ، وسيشارك في القمة 17 وزيرا من الدول الكبرى المنتجة للطاقة في أفريقيا من أجل مناقشة مستقبل هذه الصناعة.

وستسمح اللقاءات، التي ستعقد على هامش قمة "الأسبوع الأفريقي للبترول"، بمناقشة القضايا المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية والقدرة التنافسية السيادية وتراخيص التنقيب وإنهاء المناقصات.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن منظمي القمة المرتقبة فإن الهدف من هذه القمة هو بناء شراكات لقطاعات الطاقة في الدول المشاركة بالقمة .. موضحا أن هذه القمة الكبرى سيشارك فيها دول مثل نيجيريا (المنتج الأول للنفط على مستوى قارة أفريقيا) وغينيا الاستوائية وتونس وتشاد.

وسيمثل نيجيريا في القمة وزير الدولة للموارد البترولية إيمانويل إيب كاشيكوو الذي من المقرر أن يقدم معلومات محدثة عن مشروعات التنقيب والتطورات السياسية الأكثر إثارة للاهتمام في نيجيريا، وفقا للبيان نفسه.

وإلى جانب المسئول النيجيري، سيشارك وزير الطاقة التونسي سليم فيرياني ووزير الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندي إيرين مولوني وجابرييل مباجا وزير المناجم والصناعة والطاقة في غينيا الاستوائية.


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